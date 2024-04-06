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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Лугано
Винтертур - Лугано: обзор матча 06 апреля 2024
Винтертур
06.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
63'
Р. Шнайдер
84'
А. Туркес
49'
Я. Чиминьяни
83'
Д. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Лугано
87'
Желтая карточка
А. Хайдари
Замена
Т. Корбас
️️️️
Б. Стильхарт
86'
ГОЛ! 2:2!
А. Туркес
Пас отдал
Б. Фофана
84'
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Эспиноса
Пас отдал
А. Гргич
Желтая карточка
R. Arnold
82'
Замена
Б. Фофана
️️️️
С. Лтайеф
78'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
А. Гантенбайн
78'
78'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Саббатини
77'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
64'
Замена
М. Боттани
️️️️
Я. Чиминьяни
64'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
ГОЛ! 1:1!
Р. Шнайдер
Пас отдал
М. Ди Джусто
63'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
А. Дюррер
59'
Замена
А. Туркес
️️️️
A. Baroan
59'
58'
Желтая карточка
А. Гргич
49'
ГОЛ! 0:1!
Я. Чиминьяни
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Х. Маю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Келлер
24
Сидлер
23
18
17
Гантенбайн
22
Дюррер
16
4
Стильхарт
16
Шнайдер
47
Лтайеф
17
3-1-4-1-1
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
26
Маркеш
20
Думбия
8
Гргич
14
Саббатини
14
Маю
28
Мачек
21
Чиминьяни
9
Целар
4
Стильхарт
14
Корбас
14
Корбас
4
Стильхарт
22
Дюррер
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
22
Дюррер
47
Лтайеф
10
Фофана
10
Фофана
47
Лтайеф
17
9
Туркес
9
Туркес
17
17
Гантенбайн
99
Буркарт
99
Буркарт
17
Гантенбайн
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
14
Маю
4
Эспиноса
4
Эспиноса
14
Маю
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
21
Чиминьяни
10
Боттани
10
Боттани
21
Чиминьяни
Остались в запасе
Винтертур
Лугано
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Винтертур - Лугано
1
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
403
528
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
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