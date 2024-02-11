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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Люцерн
Винтертур - Люцерн: обзор матча 11 февраля 2024
Винтертур
11.02.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
64'
С. Лтайеф
83'
Т. Шаттин
25'
А. Грбич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Люцерн
89'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Д. Симани
Замена
С. Рамизи
️️️️
С. Лтайеф
89'
ГОЛ! 2:1!
Т. Шаттин
Пас отдал
G. Lekaj
83'
Замена
Т. Корбас
️️️️
А. Янкевиц
83'
82'
Вторая желтая
S. Ottiger
73'
Замена
Я. Кадак
️️️️
Т. Клидже
73'
Замена
L. Meyer
️️️️
М. Фридек
Замена
С. Сидлер
️️️️
Р. Шнайдер
70'
66'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Д. Ульрих
66'
Замена
С. Шадер
️️️️
Т. Оку
ГОЛ! 1:1!
С. Лтайеф
Пас отдал
Р. Шнайдер
64'
Желтая карточка
Т. Шаттин
51'
50'
Желтая карточка
S. Ottiger
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
46'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Б. Стильхарт
46'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Грбич
Желтая карточка
S. Diaby
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
69
Софьян Шадер
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
3-3-3
1
Келлер
23
18
17
Гантенбайн
16
7
Дзуффи
4
Стильхарт
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
47
Лтайеф
3-1-2-1-3
1
Лорец
2
4
Лефгрен
6
Симани
14
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
19
Ульрих
9
Грбич
10
Оку
18
Клидже
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
16
Шнайдер
24
Сидлер
24
Сидлер
16
Шнайдер
45
Янкевиц
14
Корбас
14
Корбас
45
Янкевиц
4
Стильхарт
10
Фофана
10
Фофана
4
Стильхарт
47
Лтайеф
8
Рамизи
8
Рамизи
47
Лтайеф
17
Фридек
5
5
17
Фридек
18
Клидже
26
Кадак
26
Кадак
18
Клидже
19
Ульрих
17
Спадануда
17
Спадануда
19
Ульрих
10
Оку
69
Шадер
69
Шадер
10
Оку
6
Симани
27
Виллигер
27
Виллигер
6
Симани
Остались в запасе
Винтертур
Люцерн
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Винтертур - Люцерн
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
486
334
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
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Винтертур
Люцерн
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
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2022.08.24 23:23
1
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2022.04.24 19:26
1
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2018.01.18 23:32
3
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
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2025.04.03 01:10
3
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
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3
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1
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