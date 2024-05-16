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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Винтертур
Лугано - Винтертур: обзор матча 16 мая 2024
Лугано
16.05.2024, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 3 тур
4 : 2
Завершен
Винтертур
43'
Д. Саббатини
49'
У. Бизлими
67'
Р. Штеффен
89'
Ж. Целар
27'
А. Туркес
87'
Н. Буркарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Винтертур
ГОЛ! 4:2!
Ж. Целар
89'
87'
ГОЛ! 3:2!
Н. Буркарт
Пас отдал
М. Ди Джусто
79'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
А. Хайдари
️️️️
А. Эль-Вафи
79'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
70'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
70'
68'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
68'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
Б. Фофана
ГОЛ! 3:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Л. Лукас Маи
67'
64'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Л. Дзуффи
Замена
И. Алиседа
️️️️
Х. Маю
58'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
А. Гргич
58'
ГОЛ! 2:1!
У. Бизлими
Пас отдал
А. Гргич
49'
46'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Р. Шнайдер
ГОЛ! 1:1!
Д. Саббатини
Пас отдал
Д. Эспиноса
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Туркес
Пас отдал
Б. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
17
Antoine Baroan
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
4-4-1-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
17
Маи
22
Эль-Вафи
4
Эспиноса
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Маю
8
Гргич
11
Штеффен
19
Влади
3-3-2-2
21
24
Сидлер
18
23
16
7
Дзуффи
4
Стильхарт
16
Шнайдер
10
Фофана
9
Туркес
17
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
21
Хайдари
22
Эль-Вафи
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
14
Маю
31
Алиседа
31
Алиседа
14
Маю
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
4
Стильхарт
22
Дюррер
22
Дюррер
4
Стильхарт
7
Дзуффи
14
Корбас
14
Корбас
7
Дзуффи
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
10
Фофана
99
Буркарт
99
Буркарт
10
Фофана
Остались в запасе
Лугано
Винтертур
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Марвин Келлер
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лугано - Винтертур
Всего ударов по воротам
20
19
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
6
Офсайды
2
1
Количество передач
579
382
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
2812 из 4900 зрителей (57%)
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