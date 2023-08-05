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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Винтертур
Янг Бойз - Винтертур: обзор матча 05 августа 2023
Янг Бойз
05.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
5 : 2
Завершен
Винтертур
3'
С. Ганвула
7'
Ж. Монтейру
45+1'
Ф. Ридер
50'
С. Иттен
90'
Ж. Нсаме
38'
С. Балле
78'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Винтертур
Желтая карточка
М. Камара
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
Ж. Нсаме
90'
87'
Желтая карточка
А. Янкевиц
Замена
М. Элиа
️️️️
С. Иттен
86'
Замена
К. Имери
️️️️
Ж. Монтейру
86'
85'
Желтая карточка
Т. Корбас
85'
Замена
С. Рамизи
️️️️
А. Туркес
78'
ГОЛ! 4:2!
С. Лтайеф
77'
Желтая карточка
С. Лтайеф
74'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Сидлер
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Угринич
73'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Ганвула
73'
Желтая карточка
Ф. Угринич
67'
61'
Желтая карточка
С. Сидлер
61'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
Замена
Л. Блум
️️️️
Н. Перссон
59'
ГОЛ! 4:1!
С. Иттен
Пас отдал
Ф. Угринич
50'
46'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
46'
Замена
Т. Корбас
️️️️
М. Ди Джусто
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ридер
45'
+1
38'
ГОЛ! 2:1!
С. Балле
Пас отдал
А. Янкевиц
ГОЛ! 2:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
С. Иттен
7'
ГОЛ! 1:0!
С. Ганвула
Пас отдал
Ф. Угринич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Самуэль Балле
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
4-3-3
1
Расьоппи
23
Бенито
5
Камара
12
Аменда
17
Джанко
32
Ридер
23
Угринич
24
Лакомы
35
Ганвула
26
Иттен
99
Монтейру
2-2-1-4
21
24
Сидлер
18
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
25
9
Туркес
99
Буркарт
10
Балле
16
Перссон
16
Перссон
Перссон
27
Блум
27
Блум
Перссон
99
Монтейру
30
Имери
30
Имери
99
Монтейру
23
Угринич
19
Малес
19
Малес
23
Угринич
26
Иттен
12
Элиа
12
Элиа
26
Иттен
35
Ганвула
17
Нсаме
17
Нсаме
35
Ганвула
24
Сидлер
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
24
Сидлер
11
Ди Джусто
14
Корбас
14
Корбас
11
Ди Джусто
9
Туркес
8
Рамизи
8
Рамизи
9
Туркес
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
Остались в запасе
Янг Бойз
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Йозеф Пукай
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Янг Бойз - Винтертур
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
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