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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Серветт
Винтертур - Серветт: обзор матча 30 марта 2024
Винтертур
30.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Серветт
73'
А. Гантенбайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Серветт
90'
+5
Желтая карточка
С. Руй
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Р. Шнайдер
87'
84'
Замена
Д. Бронн
️️️️
Б. Мазику
75'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Нисимура
ГОЛ! 1:0!
А. Гантенбайн
Пас отдал
С. Лтайеф
73'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
68'
Замена
А. Туркес
️️️️
A. Baroan
68'
67'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Г. Ондуа
66'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Болла
Замена
С. Сидлер
️️️️
Б. Фофана
56'
Желтая карточка
А. Гантенбайн
49'
49'
Пенальти не реализован!
Т. Нисимура
Желтая карточка
Б. Фофана
37'
3'
Желтая карточка
К. Цунемото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
17
Antoine Baroan
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Келлер
23
18
17
Гантенбайн
22
Дюррер
16
4
Стильхарт
10
Фофана
16
Шнайдер
99
Буркарт
17
3-2-3-1-1
18
Малл
19
Северен
4
Руй
77
Болла
6
Цунемото
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
20
Нисимура
16
Шнайдер
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
16
Шнайдер
10
Фофана
24
Сидлер
24
Сидлер
10
Фофана
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
17
9
Туркес
9
Туркес
17
18
Мазику
6
Бронн
6
Бронн
18
Мазику
20
Нисимура
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Нисимура
5
Ондуа
7
Кутеса
7
Кутеса
5
Ондуа
77
Болла
27
Кривелли
27
Кривелли
77
Болла
Остались в запасе
Винтертур
Серветт
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Винтертур - Серветт
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
322
584
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
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