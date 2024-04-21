Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Янг Бойз
Винтертур - Янг Бойз: обзор матча 21 апреля 2024
Винтертур
21.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
81'
А. Туркес
70'
Ж. Монтейру
84'
Л. Лакомы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Янг Бойз
90'
Замена
А. Аменда
️️️️
С. Ганвула
Замена
Т. Корбас
️️️️
А. Дюррер
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Лакомы
84'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
С. Лаупер
84'
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
ГОЛ! 1:1!
А. Туркес
Пас отдал
М. Ди Джусто
81'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Б. Стильхарт
74'
Замена
А. Туркес
️️️️
С. Лтайеф
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Ш. Ниасс
68'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
67'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Малес
Замена
S. Diaby
️️️️
Б. Фофана
65'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
A. Baroan
65'
Желтая карточка
С. Лтайеф
19'
19'
Желтая карточка
Л. Блум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
26
Седрик Иттен
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Келлер
17
Гантенбайн
23
24
Сидлер
22
Дюррер
16
4
Стильхарт
10
Фофана
16
Шнайдер
47
Лтайеф
17
3-2-5
16
фон Бальмус
27
Блум
5
Камара
3
Хаджам
19
Ниасс
30
Лаупер
12
Элиа
35
Ганвула
99
Монтейру
19
Малес
51
Хушич
10
Фофана
18
18
10
Фофана
22
Дюррер
14
Корбас
14
Корбас
22
Дюррер
4
Стильхарт
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
4
Стильхарт
47
Лтайеф
9
Туркес
9
Туркес
47
Лтайеф
17
99
Буркарт
99
Буркарт
17
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
35
Ганвула
12
Аменда
12
Аменда
35
Ганвула
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Лаупер
19
Малес
26
Иттен
26
Иттен
19
Малес
Остались в запасе
Винтертур
Янг Бойз
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Антони Расьоппи
ВР
30
Кастриот Имери
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
30
Кастриот Имери
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Винтертур - Янг Бойз
1
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
414
434
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
Все
Винтертур
Янг Бойз
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+