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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Винтертур
Лугано - Винтертур: обзор матча 10 декабря 2023
Лугано
10.12.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Винтертур
39'
Р. Штеффен
83'
Ж. Целар
90+2'
С. Балле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Винтертур
Желтая карточка
У. Бизлими
90'
+4
Желтая карточка
К. Хайризи
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Балле
Пас отдал
А. Гантенбайн
87'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
Замена
Б. Бабич
️️️️
Р. Штеффен
87'
85'
Желтая карточка
Т. Шаттин
ГОЛ! 2:0!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Штеффен
83'
82'
Желтая карточка
Н. Буркарт
Желтая карточка
А. Аригони
74'
74'
Замена
С. Рамизи
️️️️
Р. Шнайдер
74'
Замена
А. Туркес
️️️️
Р. Буэсс
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
64'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
64'
63'
Замена
С. Балле
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
А. Аригони
️️️️
А. Хайдари
58'
Замена
Х. Маю
️️️️
Я. Чиминьяни
57'
46'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
ГОЛ! 1:0!
Р. Штеффен
Пас отдал
Ш. Влади
39'
Желтая карточка
А. Хайдари
35'
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
48
Romeo Morandi
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
22
Noe Holenstein
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сайпи
28
Хайризи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
17
Маи
4
Эспиноса
14
Саббатини
28
Мачек
21
Чиминьяни
11
Штеффен
19
Влади
2-1-2-3-2
1
Келлер
17
Гантенбайн
21
14
Корбас
16
7
Дзуффи
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
33
Шаттин
9
Буэсс
21
Хайдари
34
Аригони
34
Аригони
21
Хайдари
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
21
Чиминьяни
14
Маю
14
Маю
21
Чиминьяни
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
11
Штеффен
27
Бабич
27
Бабич
11
Штеффен
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
16
Шнайдер
8
Рамизи
8
Рамизи
16
Шнайдер
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
10
Балле
10
Балле
11
Ди Джусто
9
Буэсс
9
Туркес
9
Туркес
9
Буэсс
Остались в запасе
Лугано
Винтертур
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
21
Markus Kuster
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Noe Holenstein
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Noe Holenstein
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лугано - Винтертур
5
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
4
Количество передач
225
158
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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