Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Шульц - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1983 (43), Бассум
#19 | Защитник
185 см | 80 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
25
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
3 : 1
14.05.2016
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 0
07.05.2016
Хоффенхайм
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1 : 3
30.04.2016
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ингольштадт
2 : 2
23.04.2016
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2 : 0
15.04.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
0 : 3
02.04.2016
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
19.03.2016
Ганновер-96
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
0 : 2
12.03.2016
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
4 : 1
05.03.2016
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
0 : 4
01.03.2016
Вольфсбург
1' - 90'
56'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1 : 2
27.02.2016
Ганновер-96
1' - 90'
32, 83'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
0 : 1
21.02.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0 : 1
06.02.2016
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.01.2016
Дармштадт
1' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.12.2015
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.12.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
4 : 0
28.11.2015
Ингольштадт
1' - 90'
51'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
21.11.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 3
06.11.2015
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 2
01.11.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 2
24.10.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0 : 1
18.10.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.10.2015
Вердер
1' - 90'
51'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
26.09.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1 : 3
23.09.2015
Штутгарт
1' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3 : 0
29.08.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.08.2015
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2 : 2
15.08.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Главные новости
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
6
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+