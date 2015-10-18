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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 18 октября 2015
Кельн
18.10.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
38'
Л. Андреасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
84'
Замена
Фелипе
️️️️
А. Собич
Желтая карточка
М. Риссе
81'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Ю. Осако
75'
67'
Желтая карточка
С. Сане
Замена
С. Цоллер
️️️️
П. Ольковски
58'
Замена
М. Йойич
️️️️
Я. Герхардт
57'
Желтая карточка
Ю. Осако
49'
46'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
О. Сорг
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Андреасен
23'
Желтая карточка
М. Шмидебах
Желтая карточка
Ф. Соренсен
21'
17'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
К. Караман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-3-1-2
1
Хорн
14
Хектор
4
Соренсен
16
Ольковски
3
Хайнц
31
Герхардт
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
4-1-2-1-2
20
Цилер
19
Шульц
26
Сане
25
Сорг
6
Марсело
3
Альборнос
2
Андреасен
24
Шмидебах
10
Кийотаке
19
Караман
9
Собич
31
Герхардт
18
Йойич
18
Йойич
31
Герхардт
16
Ольковски
6
Цоллер
6
Цоллер
16
Ольковски
10
Осако
26
Хозинер
26
Хозинер
10
Осако
9
Собич
20
Фелипе
20
Фелипе
9
Собич
25
Сорг
2
Сакаи
2
Сакаи
25
Сорг
19
Караман
30
Клаус
30
Клаус
19
Караман
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рейн Энерги
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