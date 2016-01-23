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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Дармштадт
Ганновер-96 - Дармштадт: обзор матча 23 января 2016
Ганновер-96
23.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Дармштадт
10'
У. Алмейда
31'
С. Вагнер
48'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Дармштадт
90'
+2
Замена
Ж. Диас
️️️️
Я. Розенталь
Замена
А. Собич
️️️️
К. Шульц
90'
88'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
С. Вагнер
84'
Желтая карточка
Г. Гарич
Желтая карточка
К. Шульц
81'
77'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
77'
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Шмидебах
72'
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Вагнер
Желтая карточка
С. Сане
44'
42'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Я. Розенталь
25'
Желтая карточка
С. Вагнер
23'
Желтая карточка
П. Нимайер
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
А. Салаи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-2-2-2
20
Цилер
6
Марсело
25
Сорг
26
Сане
4
Хоффманн
2
Сакаи
24
Шмидебах
7
Приб
11
Салаи
9
Алмейда
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
4
Сулу
5
Калдирола
41
Райкович
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Гондорф
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
24
Шмидебах
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
24
Шмидебах
19
Шульц
9
Собич
9
Собич
19
Шульц
10
Розенталь
15
Диас
15
Диас
10
Розенталь
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Дармштадт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ганновер-96 - Дармштадт
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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