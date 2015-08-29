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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 29 августа 2015
Майнц
29.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
15'
Й. Муто
29'
Й. Муто
47'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
87'
85'
Желтая карточка
О. Сорг
74'
Замена
А. Собич
️️️️
Ч. Беншоп
Замена
Д. Бросински
️️️️
Л. Балогун
73'
67'
Желтая карточка
Э. Приб
ГОЛ! 3:0!
Ю. Малли
47'
46'
Замена
К. Караман
️️️️
У. Бех
46'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Ф. Клаус
ГОЛ! 2:0!
Й. Муто
29'
ГОЛ! 1:0!
Й. Муто
Пас отдал
Х. Самперио
15'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ф. Фрай
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Майнц
24
Янник Хут
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
27
Балогун
16
Белл
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
20
Фрай
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
3-2-4-1
20
Цилер
26
Сане
6
Марсело
25
Сорг
2
Сакаи
19
Шульц
33
Бех
7
Приб
30
Клаус
24
Шмидебах
35
Беншоп
27
Балогун
18
Бросински
18
Бросински
27
Балогун
20
Фрай
46
Латца
46
Латца
20
Фрай
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
35
Беншоп
9
Собич
9
Собич
35
Беншоп
30
Клаус
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
30
Клаус
33
Бех
19
Караман
19
Караман
33
Бех
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
24
Янник Хут
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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