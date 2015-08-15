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Дармштадт - Ганновер-96
Дармштадт - Ганновер-96: обзор матча 15 августа 2015
Дармштадт
15.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
31'
М. Хеллер
54'
М. Хеллер
48'
Ч. Беншоп
62'
А. Сулу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Ганновер-96
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Штро-Энгель
87'
81'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
М. Шмидебах
79'
Желтая карточка
А. Собич
73'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Зайлер
72'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
65'
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Сулу
59'
Пенальти не реализован!
М. Эрдинг
Желтая карточка
А. Сулу
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Хеллер
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Беншоп
Пас отдал
М. Эрдинг
46'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ф. Клаус
34'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
М. Хеллер
Пас отдал
М. Зайлер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Дармштадт
1
Патрик Платинс
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
3-5-2
26
Матениа
32
Холланд
5
Калдирола
4
Сулу
34
Рауш
26
Юнгвирт
20
Хеллер
8
Гондорф
18
Нимайер
9
Штро-Энгель
7
Зайлер
4-1-3-2
20
Цилер
26
Сане
6
Марсело
25
Сорг
19
Шульц
3
Альборнос
24
Шмидебах
7
Приб
30
Клаус
19
Караман
9
Эрдинг
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
7
Зайлер
10
Розенталь
10
Розенталь
7
Зайлер
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
24
Шмидебах
2
Андреасен
2
Андреасен
24
Шмидебах
9
Эрдинг
9
Собич
9
Собич
9
Эрдинг
30
Клаус
35
Беншоп
35
Беншоп
30
Клаус
Остались в запасе
Дармштадт
Ганновер-96
1
Патрик Платинс
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
1
Патрик Платинс
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Дармштадт - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Белленфалльтор
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