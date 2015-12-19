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Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 19 декабря 2015
Ганновер-96
19.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
40'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
87'
Замена
С. Роде
️️️️
А. Видаль
Замена
Ф. Клаус
️️️️
К. Караман
84'
74'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Л. Андреасен
69'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
М. Эрдинг
58'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
4-1-3-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
2
Сакаи
3
Альборнос
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
9
Эрдинг
19
Караман
3-1-3-1-2
1
Нойер
28
Бадштубер
13
Рафинья
17
Боатенг
88
Мартинес
3
Алонсо
23
Видаль
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
19
Караман
30
Клаус
30
Клаус
19
Караман
2
Андреасен
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
2
Андреасен
9
Эрдинг
35
Беншоп
35
Беншоп
9
Эрдинг
28
Бадштубер
6
Киммих
6
Киммих
28
Бадштубер
23
Видаль
17
Роде
17
Роде
23
Видаль
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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