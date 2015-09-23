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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 23 сентября 2015
Ганновер-96
23.09.2015, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
14'
К. Караман
16'
К. Гентнер
18'
Т. Вернер
90'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
90'
ГОЛ! 1:3!
А. Максим
Пас отдал
Д. Гинчек
88'
Желтая карточка
Л. Рупп
Желтая карточка
А. Собич
81'
80'
Замена
Л. Рупп
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
79'
72'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Л. Андреасен
72'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
К. Караман
67'
60'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
К. Шульц
58'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
О. Сорг
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Ди
38'
Желтая карточка
Д. Дидави
18'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
16'
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Т. Вернер
ГОЛ! 1:0!
К. Караман
Пас отдал
Х. Кийотаке
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Цилер
6
Марсело
25
Сорг
19
Шульц
3
Альборнос
26
Сане
2
Сакаи
2
Андреасен
10
Кийотаке
9
Собич
19
Караман
4-2-2-2
22
Тытонь
32
Баумгартль
2
Инсуа
44
Шунич
17
Кляйн
4
Гентнер
20
Ди
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
10
Гинчек
19
Караман
30
Клаус
30
Клаус
19
Караман
2
Андреасен
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
2
Андреасен
25
Сорг
9
Эрдинг
9
Эрдинг
25
Сорг
4
Гентнер
10
Рупп
10
Рупп
4
Гентнер
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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