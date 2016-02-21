Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 21 февраля 2016
Ганновер-96
21.02.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
14'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
89'
Желтая карточка
Т. Вернер
85'
Желтая карточка
Д. Кор
82'
Замена
К. Янкер
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
У. Бех
82'
71'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
С. Сане
50'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
49'
45'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Фойлнер
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
А. Хоффманн
45'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Приб
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Каюби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-3-2
20
Цилер
26
Сане
4
Хоффманн
37
Милошевич
2
Сакаи
3
Альборнос
6
Гюльселам
7
Приб
33
Бех
9
Собич
19
Караман
4-5-1
1
Хитц
6
Гаувелеув
24
Клаван
2
Верхаг
30
Макс
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
8
Фойлнер
31
Кор
27
Финнбогасон
4
Хоффманн
10
Кийотаке
10
Кийотаке
4
Хоффманн
33
Бех
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
33
Бех
7
Приб
9
Алмейда
9
Алмейда
7
Приб
27
Финнбогасон
16
Янкер
16
Янкер
27
Финнбогасон
35
Эссвайн
17
Вернер
17
Вернер
35
Эссвайн
8
Фойлнер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
8
Фойлнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+