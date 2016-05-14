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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 14 мая 2016
Бавария
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
12'
Р. Левандовски
28'
М. Гетце
54'
М. Гетце
66'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Боатенг
78'
71'
Замена
Т. Дирсен
️️️️
Ф. Клаус
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Собич
Пас отдал
Ч. Гюльселам
61'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
В. Сулеймани
Замена
Рафинья
️️️️
К. Коман
61'
56'
Желтая карточка
Ф. Клаус
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
54'
Замена
С. Ульрайх
️️️️
М. Нойер
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
К. Коман
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
33
Финн Аркенберг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
34
Тим Дирсен
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-3-2-1
1
Нойер
4
Бенатиа
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
7
Рибери
6
Алькантара
23
Видаль
21
Коман
27
Гетце
9
Левандовски
3-1-5-1
20
Цилер
33
Аркенберг
26
Сане
3
Антон
3
Альборнос
38
Сулеймани
8
Фоссум
7
Приб
24
Шмидебах
30
Клаус
9
Собич
1
Нойер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
1
Нойер
21
Коман
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Коман
17
Боатенг
17
Роде
17
Роде
17
Боатенг
30
Клаус
34
Дирсен
34
Дирсен
30
Клаус
38
Сулеймани
6
Гюльселам
6
Гюльселам
38
Сулеймани
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 18:30)
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