Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 26 сентября 2015
Вольфсбург
26.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
40'
Б. Дост
57'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
90'
+3
Желтая карточка
Марсело
83'
Желтая карточка
Фелипе
82'
Замена
Фелипе
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
С. Юнг
️️️️
К. Треш
80'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Шюррле
75'
73'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
А. Собич
Желтая карточка
М. Арнольд
69'
66'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Л. Андреасен
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ю. Дракслер
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кийотаке
Пас отдал
М. Шмидебах
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Калиджиури
40'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
4
Данте
27
Налдо
23
Гилявоги
28
Треш
20
Шюррле
7
Дракслер
20
Калиджиури
10
Крузе
12
Дост
4-1-2-1-2
20
Цилер
25
Сорг
6
Марсело
26
Сане
19
Шульц
3
Альборнос
2
Андреасен
24
Шмидебах
10
Кийотаке
9
Собич
19
Караман
28
Треш
2
Юнг
2
Юнг
28
Треш
7
Дракслер
27
Арнольд
27
Арнольд
7
Дракслер
20
Шюррле
32
Бендтнер
32
Бендтнер
20
Шюррле
10
Кийотаке
20
Фелипе
20
Фелипе
10
Кийотаке
2
Андреасен
30
Клаус
30
Клаус
2
Андреасен
9
Собич
9
Эрдинг
9
Эрдинг
9
Собич
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
44
Франсиско Родригес
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
44
Франсиско Родригес
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Ганновер-96
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+