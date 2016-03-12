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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кельн
Ганновер-96 - Кельн: обзор матча 12 марта 2016
Ганновер-96
12.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
44'
Л. Биттенкурт
61'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кельн
90'
Замена
П. Ольковски
️️️️
К. Фогт
89'
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Модест
87'
Замена
М. Хартель
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
М. Шмидебах
70'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
И. Фоссум
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Я. Герхардт
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Милошевич
56'
49'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Риссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
25
Сорг
37
Милошевич
19
Шульц
26
Сане
2
Сакаи
24
Шмидебах
8
Фоссум
10
Кийотаке
11
Салаи
19
Караман
3-2-3-1-1
1
Хорн
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
7
Фогт
14
Хектор
33
Леманн
31
Герхардт
31
Риссе
32
Биттенкурт
27
Модест
8
Фоссум
30
Клаус
30
Клаус
8
Фоссум
37
Милошевич
9
Алмейда
9
Алмейда
37
Милошевич
32
Биттенкурт
10
Хартель
10
Хартель
32
Биттенкурт
7
Фогт
16
Ольковски
16
Ольковски
7
Фогт
27
Модест
10
Осако
10
Осако
27
Модест
Остались в запасе
Ганновер-96
Кельн
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Ганновер-96 - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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