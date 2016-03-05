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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 05 марта 2016
Вердер
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Ганновер-96
18'
Ф. Бартельс
26'
К. Писарро
56'
Т. Гебре Селасси
67'
З. Юнузович
45'
К. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
Замена
С. Гарсия
️️️️
С. Гарсия
86'
Желтая карточка
З. Юнузович
85'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Л. Озтюнали
82'
81'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
И. Фоссум
Замена
М. Велькович
️️️️
К. Фритц
72'
Желтая карточка
К. Фритц
69'
ГОЛ! 4:1!
З. Юнузович
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
67'
ГОЛ! 3:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
К. Писарро
56'
45'
ГОЛ! 2:1!
К. Караман
40'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
38'
Желтая карточка
К. Караман
36'
Замена
А. Салаи
️️️️
Х. Ямагучи
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Пас отдал
Л. Озтюнали
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бартельс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
3
Джилободжи
23
Вестергор
8
Фритц
27
Гриллич
3
Гарсия
16
Юнузович
31
Бартельс
21
Озтюнали
14
Писарро
3-2-3-1-1
20
Цилер
25
Сорг
37
Милошевич
19
Шульц
2
Сакаи
26
Сане
16
Ямагучи
6
Гюльселам
8
Фоссум
10
Кийотаке
19
Караман
8
Фритц
13
Велькович
13
Велькович
8
Фритц
21
Озтюнали
9
Лоренцен
9
Лоренцен
21
Озтюнали
8
Фоссум
30
Клаус
30
Клаус
8
Фоссум
16
Ямагучи
11
Салаи
11
Салаи
16
Ямагучи
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
27
Мариус Вольф
ПЗ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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