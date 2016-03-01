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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 01 марта 2016
Ганновер-96
01.03.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсбург
36'
А. Шюррле
59'
А. Шюррле
62'
А. Шюррле
69'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
87'
Замена
Б. Энрике
️️️️
А. Шюррле
81'
Замена
М. Шефер
️️️️
Ю. Дракслер
72'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Гилявоги
69'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Крузе
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Вольф
66'
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Шюррле
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Густаво
Желтая карточка
К. Шульц
56'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Хоффманн
45'
Желтая карточка
М. Вольф
42'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Ю. Дракслер
24'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Леандро Путаро
ЦФ
3-2-2-1-1
20
Цилер
25
Сорг
19
Шульц
26
Сане
4
Хоффманн
2
Сакаи
16
Ямагучи
8
Фоссум
10
Кийотаке
19
Караман
3-2-3-1-1
1
Кастелс
4
Данте
31
Кнохе
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
20
Шюррле
27
Арнольд
7
Дракслер
10
Крузе
27
Вольф
30
Клаус
30
Клаус
27
Вольф
4
Хоффманн
11
Салаи
11
Салаи
4
Хоффманн
20
Шюррле
27
Энрике
27
Энрике
20
Шюррле
23
Гилявоги
20
Калиджиури
20
Калиджиури
23
Гилявоги
7
Дракслер
4
Шефер
4
Шефер
7
Дракслер
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
33
Филипп Чаунер
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
31
Макс Грюн
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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