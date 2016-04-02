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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 02 апреля 2016
Ганновер-96
02.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Гамбург
61'
Клебер
73'
И. Иличевич
75'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
86'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Н. Мюллер
75'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мюллер
Пас отдал
С. Шипплок
73'
ГОЛ! 0:2!
И. Иличевич
Пас отдал
С. Шипплок
Замена
У. Бех
️️️️
Ч. Гюльселам
71'
69'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хант
68'
Желтая карточка
И. Иличевич
61'
ГОЛ! 0:1!
Клебер
Пас отдал
А. Хант
Желтая карточка
А. Салаи
58'
45'
Замена
Д. Юнг
️️️️
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
25
Сорг
19
Шульц
37
Милошевич
2
Сакаи
7
Приб
6
Гюльселам
8
Фоссум
10
Кийотаке
11
Салаи
9
Алмейда
4-5-1
15
Адлер
4
Спахич
3
Клебер
2
Дикмайер
2
Сакаи
16
Иличевич
14
Хант
9
Мюллер
8
Экдаль
90
Холтби
22
Шипплок
6
Гюльселам
33
Бех
33
Бех
6
Гюльселам
90
Холтби
21
Юнг
21
Юнг
90
Холтби
9
Мюллер
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Мюллер
14
Хант
11
Грегоритч
11
Грегоритч
14
Хант
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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