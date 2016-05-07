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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 07 мая 2016
Ганновер-96
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
28'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
Замена
К. Шульц
️️️️
Ф. Клаус
82'
Желтая карточка
Э. Приб
82'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Собич
76'
69'
Замена
Ф. Окс
️️️️
С. Руди
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Кийотаке
63'
Желтая карточка
В. Антон
54'
53'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ю. Полански
45'
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Ут
41'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ! 1:0!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Н. Саренрен-Баце
28'
Желтая карточка
С. Сане
26'
10'
Желтая карточка
Ю. Полански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
33
Финн Аркенберг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Цилер
33
Аркенберг
26
Сане
3
Антон
3
Альборнос
24
Шмидебах
8
Фоссум
30
Клаус
10
Кийотаке
37
Саренрен-Баце
9
Собич
4-3-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
4
Бичакчич
22
Тольян
10
Амири
8
Полански
13
Руди
13
Ут
31
Фолланд
27
Крамарич
30
Клаус
19
Шульц
19
Шульц
30
Клаус
10
Кийотаке
7
Приб
7
Приб
10
Кийотаке
9
Собич
11
Салаи
11
Салаи
9
Собич
8
Полански
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Полански
13
Ут
22
Кураньи
22
Кураньи
13
Ут
13
Руди
20
Окс
20
Окс
13
Руди
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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