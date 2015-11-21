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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 21 ноября 2015
Боруссия М
21.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
34'
И. Траоре
84'
Раффаэл
65'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Замена
Н. Шульц
️️️️
М. Дауд
90'
+2
90'
+1
Замена
Фелипе
️️️️
М. Альборнос
Замена
Н. Эльведи
️️️️
И. Траоре
88'
85'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
М. Шмидебах
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
Пас отдал
А. Кристенсен
84'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Янчке
78'
76'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
У. Бех
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
62'
Желтая карточка
О. Сорг
Желтая карточка
О. Вендт
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
Пас отдал
М. Дауд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
6
Нордтвейт
17
Вендт
4
Корб
81
Дауд
19
Джонсон
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-3-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
25
Сорг
3
Альборнос
6
Гюльселам
33
Бех
24
Шмидебах
19
Караман
9
Собич
81
Дауд
14
Шульц
14
Шульц
81
Дауд
16
Траоре
30
Эльведи
30
Эльведи
16
Траоре
24
Янчке
18
Дрмич
18
Дрмич
24
Янчке
3
Альборнос
20
Фелипе
20
Фелипе
3
Альборнос
33
Бех
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
33
Бех
24
Шмидебах
35
Беншоп
35
Беншоп
24
Шмидебах
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
35
Маурице Хирш
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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