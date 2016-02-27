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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 27 февраля 2016
Штутгарт
27.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
18'
Т. Вернер
32'
К. Шульц
83'
К. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
90'
+2
Замена
В. Антон
️️️️
Х. Кийотаке
88'
Замена
А. Собич
️️️️
И. Фоссум
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Шульц
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
76'
75'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Вольф
Замена
М. Харник
️️️️
С. Ди
75'
72'
Желтая карточка
О. Сорг
65'
Желтая карточка
Х. Ямагучи
56'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Желтая карточка
Г. Нидермайер
54'
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Шульц
Пас отдал
Х. Кийотаке
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Максим
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
3-5-1-1
22
Тытонь
5
Нидермайер
5
Швааб
2
Инсуа
6
Гросскройц
20
Ди
4
Гентнер
10
Рупп
44
Максим
18
Костич
11
Вернер
3-2-2-1-1
20
Цилер
19
Шульц
4
Хоффманн
25
Сорг
2
Сакаи
26
Сане
8
Фоссум
16
Ямагучи
10
Кийотаке
19
Караман
20
Ди
22
Харник
22
Харник
20
Ди
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
10
Кийотаке
3
Антон
3
Антон
10
Кийотаке
27
Вольф
30
Клаус
30
Клаус
27
Вольф
8
Фоссум
9
Собич
9
Собич
8
Фоссум
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Крамни
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
МХПАрена
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