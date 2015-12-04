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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 04 декабря 2015
Шальке-04
04.12.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
51'
Й. Гайс (П)
73'
К. Хунтелаар
82'
Ф. Ди Санто
81'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
С. Колашинац
️️️️
Й. Гайс
88'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ди Санто
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Э. Приб
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Майер
78'
77'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Андреасен
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
73'
62'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Шмидебах
51'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Гайс
51'
17'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
А. Собич
Желтая карточка
С. Ритер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
5
Хеведес
3
Аого
32
Матип
27
Ритер
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-1-3-2
20
Цилер
26
Сане
25
Сорг
19
Шульц
6
Марсело
3
Альборнос
2
Андреасен
24
Шмидебах
6
Гюльселам
19
Караман
9
Собич
30
Гайс
23
Колашинац
23
Колашинац
30
Гайс
7
Майер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Майер
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
2
Андреасен
7
Приб
7
Приб
2
Андреасен
24
Шмидебах
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
24
Шмидебах
9
Собич
35
Беншоп
35
Беншоп
9
Собич
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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