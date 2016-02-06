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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 06 февраля 2016
Ганновер-96
06.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
24'
Х. Самперио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
86'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Латца
Желтая карточка
А. Милошевич
81'
75'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Й. Муто
68'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Малли
Замена
К. Караман
️️️️
У. Бех
68'
Замена
А. Собич
️️️️
А. Хоффманн
63'
58'
Желтая карточка
Й. Муто
Замена
С. Сане
️️️️
Х. Ямагучи
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Пас отдал
К. Клеменс
2'
Желтая карточка
Ш. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
33
Мунир Бузиан
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
37
Милошевич
4
Хоффманн
19
Шульц
2
Сакаи
7
Приб
16
Ямагучи
33
Бех
24
Шмидебах
9
Алмейда
11
Салаи
3-1-3-1-2
1
Кариус
16
Белл
24
Бюссманн
27
Балогун
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
46
Латца
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
33
Бузиан
16
Ямагучи
26
Сане
26
Сане
16
Ямагучи
4
Хоффманн
9
Собич
9
Собич
4
Хоффманн
33
Бех
19
Караман
19
Караман
33
Бех
46
Латца
18
Мориц
18
Мориц
46
Латца
11
Муто
20
Фрай
20
Фрай
11
Муто
10
Малли
9
Кордоба
9
Кордоба
10
Малли
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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