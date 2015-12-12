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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 12 декабря 2015
Хоффенхайм
12.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
30'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
П. Швеглер
87'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Амири
83'
82'
Желтая карточка
Л. Андреасен
77'
Замена
М. Бере
️️️️
А. Сен-Максимен
72'
Желтая карточка
М. Альборнос
71'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Э. Приб
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Фолланд
66'
60'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ч. Гюльселам
38'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
Пас отдал
К. Фолланд
30'
Желтая карточка
Ф. Шер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бауманн
5
Шер
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
7
Шмид
5
Штробль
3
Кадержабек
10
Амири
27
Швеглер
10
Эльюнусси
31
Фолланд
4-1-3-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
3
Альборнос
2
Андреасен
6
Гюльселам
7
Приб
19
Караман
10
Сен-Максимен
27
Швеглер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
27
Швеглер
10
Амири
8
Полански
8
Полански
10
Амири
31
Фолланд
11
Варгас
11
Варгас
31
Фолланд
10
Сен-Максимен
8
Бере
8
Бере
10
Сен-Максимен
7
Приб
35
Беншоп
35
Беншоп
7
Приб
6
Гюльселам
9
Эрдинг
9
Эрдинг
6
Гюльселам
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
7
Жоэлинтон
АП
33
Александер Штольц
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
33
Александер Штольц
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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