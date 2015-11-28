Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Ингольштадт
Ганновер-96 - Ингольштадт: обзор матча 28 ноября 2015
Ганновер-96
28.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Ингольштадт
5'
Марсело
11'
Л. Андреасен
24'
К. Караман
85'
У. Бех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Ингольштадт
Замена
Фелипе
️️️️
С. Сане
87'
ГОЛ! 4:0!
У. Бех
85'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
А. Собич
82'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
79'
77'
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Леки
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Л. Андреасен
71'
60'
Желтая карточка
Д. Да Коста
56'
Желтая карточка
М. Матип
51'
Желтая карточка
Т. Левелс
Желтая карточка
К. Шульц
51'
45'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Т. Пекхарт
45'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Р. Бауэр
ГОЛ! 3:0!
К. Караман
Пас отдал
У. Бех
24'
Желтая карточка
Л. Андреасен
15'
ГОЛ! 2:0!
Л. Андреасен
Пас отдал
К. Караман
11'
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Пас отдал
М. Альборнос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-1-3-2
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
25
Сорг
26
Сане
3
Альборнос
33
Бех
24
Шмидебах
2
Андреасен
9
Собич
19
Караман
4-3-2-1
28
Озкан
28
Левелс
21
Хюбнер
34
Матип
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
7
Леки
9
Хартманн
17
Пекхарт
26
Сане
20
Фелипе
20
Фелипе
26
Сане
2
Андреасен
6
Гюльселам
6
Гюльселам
2
Андреасен
9
Собич
35
Беншоп
35
Беншоп
9
Собич
17
Пекхарт
21
Да Коста
21
Да Коста
17
Пекхарт
7
Леки
36
Коэн
36
Коэн
7
Леки
4
Бауэр
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
4
Бауэр
Остались в запасе
Ганновер-96
Ингольштадт
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Ганновер-96 - Ингольштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Ингольштадт
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+