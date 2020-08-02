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Лука Россеттини
Статистика
Лука Россеттини - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1985 (41)
#13 | Защитник
187 см | 82 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
25
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
3 : 4
02.08.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 0
26.06.2020
Лечче
46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1 : 4
22.06.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 7
01.03.2020
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 0
23.02.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
15.02.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 3
09.02.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4 : 0
02.02.2020
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 1
19.01.2020
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 0
13.01.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2020
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
2 : 3
22.12.2019
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3 : 0
14.12.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 1
30.11.2019
Лечче
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 2
25.11.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4 : 2
10.11.2019
Лечче
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2 : 2
03.11.2019
Сассуоло
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
30.10.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1 : 1
26.10.2019
Ювентус
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
20.10.2019
Лечче
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3 : 1
06.10.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 1
29.09.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1 : 3
25.09.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 4
22.09.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 2
16.09.2019
Лечче
1' - 90'
15'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
1' - 90'
22'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
26.08.2019
Лечче
1' - 90'
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