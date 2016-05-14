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Филипп Мексес
Статистика
Филипп Мексес - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1982 (44), Тулуза
#5 | Защитник
187 см | 82 кг
Франция
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
5
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 3
14.05.2016
Рома
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
1' - 90'
16'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 3
01.05.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 2
09.04.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 0
13.03.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
09.01.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Карпи
0 : 0
06.12.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
21.11.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
51' - 90'
52'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
28.10.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 1
25.10.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
Был в запасе
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