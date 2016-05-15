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Антонио Ди Натале
Статистика
Антонио Ди Натале - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1977 (48)
#10 | Нападающий
170 см | 67 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
23
2
4
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
78' - 90'
79'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
20.03.2016
Удинезе
74' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
13.03.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2 : 0
06.03.2016
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
1' - 72'
31'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 1
21.02.2016
Удинезе
74' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 1
14.02.2016
Болонья
77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 1
07.02.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
03.02.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 0
31.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 4
17.01.2016
Ювентус
1' - 60'
Италия. Серия А, 19 тур
Карпи
2 : 1
09.01.2016
Удинезе
52' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 1
20.12.2015
Удинезе
1' - 66'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 4
12.12.2015
Интер
1' - 80'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
06.12.2015
Удинезе
58' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 3
29.11.2015
Удинезе
73' - 90'
81'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2015
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 0
01.11.2015
Сассуоло
1' - 67'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3 : 1
28.10.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
1' - 78'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 1
04.10.2015
Дженоа
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
59' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
19.09.2015
Эмполи
1' - 68'
19'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 0
13.09.2015
Удинезе
71' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
0 : 1
23.08.2015
Удинезе
1' - 67'
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