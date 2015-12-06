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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 06 декабря 2015
Фиорентина
06.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
26'
Н. Калинич
62'
Й. Иличич (П)
86'
Гонсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Бернардески
87'
ГОЛ! 3:0!
Гонсало
Пас отдал
М. Паскуаль
86'
Желтая карточка
Жилберто
83'
Замена
Жилберто
️️️️
Б. Валеро
81'
79'
Желтая карточка
Эденилсон
75'
Замена
Маркиньо
️️️️
Фелипе
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Й. Иличич
74'
70'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Иличич
62'
61'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
58'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Итурра
58'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Р. Агирре
55'
Желтая карточка
Фелипе
35'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Гонсало
29'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
4
Томович
13
Астори
2
Гонсало
6
Валеро
47
Бадель
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
10
Лоди
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
77
Теро
17
Агирре
6
Валеро
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Валеро
72
Иличич
21
Паскуаль
21
Паскуаль
72
Иличич
10
Бернардески
15
Бабакар
15
Бабакар
10
Бернардески
27
Фелипе
77
Маркиньо
77
Маркиньо
27
Фелипе
16
Итурра
8
Фернандеш
8
Фернандеш
16
Итурра
17
Агирре
10
Ди Натале
10
Ди Натале
17
Агирре
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
6
Али Аднан
ЛЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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