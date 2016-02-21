Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 21 февраля 2016
Дженоа
21.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
58'
А. Черчи (П)
70'
Д. Лаксальт
33'
А. Аднан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Желтая карточка
А. Иццо
90'
90'
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Замена
Д. Марчезе
️️️️
А. Черчи
80'
74'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 2:1!
Д. Лаксальт
70'
67'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Сусо
67'
63'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
61'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Сапата
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Черчи
58'
57'
Желтая карточка
Д. Сапата
Замена
С. Де Майо
️️️️
Э. Муньос
45'
Желтая карточка
Сусо
43'
37'
Желтая карточка
Гильерме
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Аднан
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
6
Муньос
4
Иццо
30
Ригони
21
Джемаили
8
Ринкон
10
Сусо
7
Черчи
9
Матавж
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
27
Фелипе
5
Данило
6
Аднан
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
88
Эденилсон
20
Халлфредссон
91
Сапата
77
Теро
7
Черчи
15
Марчезе
15
Марчезе
7
Черчи
6
Муньос
87
Де Майо
87
Де Майо
6
Муньос
10
Сусо
77
Тахцидис
77
Тахцидис
10
Сусо
20
Халлфредссон
8
Кузманович
8
Кузманович
20
Халлфредссон
8
Гильерме
10
Ди Натале
10
Ди Натале
8
Гильерме
91
Сапата
10
Ридер
10
Ридер
91
Сапата
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Удинезе
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+