Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008