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Джанлука Комотто
Статистика
Джанлука Комотто - статистика
Завершил карьеру
16 октября 1978 (47)
#16 | Защитник
181 см | 78 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
28
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 1
29.04.2012
Чезена
1' - 64'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0 : 1
25.04.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
0 : 0
07.04.2012
Болонья
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
25.03.2012
Парма
1' - 74'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 0
18.03.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0 : 0
07.03.2012
Катания
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 0
26.02.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1 : 3
19.02.2012
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
09.02.2012
Чезена
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0 : 0
01.02.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
29.01.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5 : 1
21.01.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4 : 1
08.01.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0 : 1
18.12.2011
Интер
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2 : 0
27.11.2011
Дженоа
1' - 58'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
0 : 1
20.11.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
1' - 75'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
30.10.2011
Чезена
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
1 : 1
26.10.2011
Кальяри
1' - 82'
80'
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0 : 0
02.10.2011
Кьево
1' - 10'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
24.09.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Чезена
1 : 2
21.09.2011
Лацио
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1 : 0
18.09.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
1 : 3
10.09.2011
Наполи
1' - 90'
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