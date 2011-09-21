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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Лацио
Чезена - Лацио: обзор матча 21 сентября 2011
Чезена
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
14'
А. Муту
48'
Эрнанес (П)
54'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Лацио
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Станкявичус
Замена
Д. Меца
️️️️
Д. Колуччи
Замена
А. Геззаль
️️️️
Эдер
ГОЛ! 1:2!
М. Клозе
Пас отдал
Д. Сиссе
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эрнанес
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Эрнанес
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Пас отдал
Д. Колуччи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
88
Давид Меца
ОП
77
Лука Чеккарелли
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
30
Равалья
6
Лауро
5
фон Берген
13
Росси
16
Комотто
18
Колуччи
16
Пароло
11
Гуана
87
Кандрева
12
Муту
23
Эдер
4-4-2
22
Маркетти
18
Станкявичус
3
Андре Диас
23
Диаките
25
Конко
15
Гонсалес
32
Брокки
24
Ледесма
10
Эрнанес
11
Клозе
12
Сиссе
18
Колуччи
88
Давид Меца
88
Давид Меца
18
Колуччи
23
Эдер
5
Геззаль
5
Геззаль
23
Эдер
32
Брокки
27
Цана
27
Цана
32
Брокки
18
Станкявичус
19
Лулич
19
Лулич
18
Станкявичус
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
Остались в запасе
Чезена
Лацио
27
Алекс Кальдерони
ВР
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Чезена - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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