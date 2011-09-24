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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Чезена
Милан - Чезена: обзор матча 24 сентября 2011
Милан
24.09.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Чезена
4'
К. Зеедорф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Чезена
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
А. Кассано
Замена
Д. Колуччи
️️️️
М. Росси
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
К. Зеедорф
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Т. Тайво
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Кандрева
Замена
Эдер
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Т. Тайво
17'
Желтая карточка
Р. Гуана
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
99
Антонио Кассано
ЛФ
18
Урби Эмануэльсон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
16
Джанлука Комотто
ЛЗ
20
Алехандро Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Марко Росси
ПЗ
16
Марко Пароло
(К)
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
29
Рафаэль Мартиньо
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЛФ
12
Адриан Муту
РФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
0
Тайво
33
Йепес
3
Силва
20
Абате
10
Зеедорф
6
ван Боммел
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
18
Эмануэльсон
4-4-2
30
Равалья
13
Росси
20
Родригес
5
фон Берген
16
Комотто
29
Мартиньо
87
Кандрева
11
Гуана
16
Пароло
12
Муту
55
Мартинес
0
Тайво
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
0
Тайво
92
Эль-Шаарави
20
Аквилани
20
Аквилани
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
9
Индзаги
9
Индзаги
99
Кассано
13
Росси
18
Колуччи
18
Колуччи
13
Росси
87
Кандрева
5
Геззаль
5
Геззаль
87
Кандрева
55
Мартинес
23
Эдер
23
Эдер
55
Мартинес
Остались в запасе
Милан
Чезена
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Чезена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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