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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кьево
Чезена - Кьево: обзор матча 02 октября 2011
Чезена
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кьево
Желтая карточка
Эдер
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хетемай
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
Д. Сардо
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Пенальти не реализован!
А. Муту
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
А. Палоски
️️️️
Д. Москарделли
Замена
П. Саммарко
️️️️
Р. Крусадо
Желтая карточка
Э. Богдани
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
Д. Комотто
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-3
30
Равалья
6
Лауро
4
Родригес
5
фон Берген
16
Комотто
18
Колуччи
11
Гуана
87
Кандрева
5
Геззаль
23
Эдер
12
Муту
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
19
Мореро
5
Йокич
4
Брэдли
56
Хетемай
30
Ригони
14
Крусадо
31
Пеллисьер
9
Москарделли
16
Комотто
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
16
Комотто
5
Геззаль
81
Богдани
81
Богдани
5
Геззаль
12
Муту
55
Мартинес
55
Мартинес
12
Муту
14
Крусадо
23
Саммарко
23
Саммарко
14
Крусадо
56
Хетемай
7
Вацек
7
Вацек
56
Хетемай
9
Москарделли
9
Палоски
9
Палоски
9
Москарделли
Остались в запасе
Чезена
Кьево
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Остались в запасе
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Чезена - Кьево
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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