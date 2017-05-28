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Алессандро Диаманти
Статистика
Алессандро Диаманти - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1983 (43), Прато
#23 | Нападающий
177 см | 72 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
31
1
5
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
1' - 82'
69'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
1' - 81'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1 : 0
14.05.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 1
07.05.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
1' - 90'
32'
55'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6 : 2
23.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 0
15.04.2017
Болонья
75' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4 : 1
19.03.2017
Палермо
1' - 74'
74'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
45' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
77' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
90' - 90'
90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
55' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
78' - 90'
83'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
61' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
1' - 61'
33'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
66' - 90'
69'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
81' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0 : 1
27.11.2016
Лацио
1' - 45'
42'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 1
20.11.2016
Палермо
1' - 70'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
57' - 90'
71'
89'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
63' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 3
27.10.2016
Удинезе
1' - 60'
12'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
1' - 73'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
1' - 89'
75'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0 : 1
24.09.2016
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
1' - 84'
70'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
1' - 86'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0 : 3
10.09.2016
Наполи
1' - 90'
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