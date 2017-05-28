Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2007/2008