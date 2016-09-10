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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 10 сентября 2016
Палермо
10.09.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
47'
М. Гамшик
51'
Х. Кальехон
65'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
Замена
А. Бентивенья
️️️️
Р. Салаи
84'
73'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
70'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
67'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Милик
65'
ГОЛ! 0:3!
Х. Кальехон
Пас отдал
П. Зелински
Замена
Б. Энрике
️️️️
М. Яяло
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Ф. Гулам
Замена
И. Несторовски
️️️️
К. Эмбало
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
7
Оскар Хильемарк
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Карлос Эмбало
РФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-5-2-1
1
Посавец
5
Алеесами
41
Райкович
23
Лустиг
18
Гольданига
7
Хильемарк
18
Яяло
14
Гацци
23
Петравичюс
3
Рисполи
23
Диаманти
7
Салаи
7
Эмбало
3-4-1-2
25
Рейна
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
11
Маджо
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
7
Салаи
96
Бентивенья
96
Бентивенья
7
Салаи
18
Яяло
25
Энрике
25
Энрике
18
Яяло
7
Эмбало
90
Несторовски
90
Несторовски
7
Эмбало
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
30
Милик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Палермо
Наполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Палермо - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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