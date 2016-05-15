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Джиованни Паскуале
Статистика
Джиованни Паскуале - статистика
Завершил карьеру
5 января 1982 (44)
#26 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
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Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
46' - 90'
90'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
08.05.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 5
30.04.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3 : 1
23.04.2016
Удинезе
76' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 1
20.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 0
17.04.2016
Кьево
1' - 56'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
10.04.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
03.04.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
20.03.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
13.03.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2 : 0
06.03.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 1
20.12.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 4
12.12.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
06.12.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 3
29.11.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
08.11.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 0
01.11.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3 : 1
28.10.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 1
04.10.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
79' - 90'
88'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
73' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
19.09.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 0
13.09.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
0 : 1
23.08.2015
Удинезе
Был в запасе
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