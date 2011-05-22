Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Италия. Серия А 2007/2008