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Франциско Пуньяль
Статистика
Франциско Пуньяль - статистика
Завершил карьеру
6 сентября 1975 (51), Памплона
#10 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
26
1
2
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 1
19.04.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
70' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
1' - 41'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
1' - 70'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
67' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
1' - 17'
17'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
59' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3 : 1
31.10.2013
Райо Вальекано
67' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
68' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
1' - 68'
42'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
1' - 69'
34'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 0
23.08.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
1' - 90'
58'
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