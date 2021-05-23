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Кельян Гессум
Статистика
Кельян Гессум - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1999 (27)
#5 | Защитник
175 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ним
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2 : 0
23.05.2021
Ним
71' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2 : 5
16.05.2021
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 3
09.05.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2 : 2
02.05.2021
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
25.04.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1 : 1
18.04.2021
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 1
11.04.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
1' - 73'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 2
21.03.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2 : 1
03.03.2021
Ним
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1 : 1
28.02.2021
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1 : 0
24.02.2021
Лорьян
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2 : 0
21.02.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
45' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0 : 1
09.01.2021
Лилль
83' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5 : 0
06.01.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1 : 3
23.12.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.12.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0 : 2
16.12.2020
Ницца
7' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 0
13.12.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0 : 2
04.12.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
0 : 0
18.09.2020
Ним
Был в запасе
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