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Сейду Кейта
Статистика
Сейду Кейта - статистика
Завершил карьеру
16 января 1980 (46), Бамако
#20 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Мали | Франция
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Audi Cup 2011
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Клубный Чемпионат Мира 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Испании 2011
Суперкубок УЕФА 2011
Товарищеские матчи 2011
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Суперкубок УЕФА 2009
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
20
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 3
02.05.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 0
25.04.2016
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 2
20.04.2016
Торино
1' - 86'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 3
17.04.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
11.04.2016
Болонья
90' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1 : 4
03.04.2016
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 1
19.03.2016
Интер
1' - 57'
24'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
13.03.2016
Рома
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
4 : 1
04.03.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
1 : 3
27.02.2016
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
5 : 0
21.02.2016
Палермо
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1 : 3
12.02.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
07.02.2016
Сампдория
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 2
02.02.2016
Рома
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 1
30.01.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 0
24.01.2016
Рома
71' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
13.12.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 1
05.12.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 2
21.11.2015
Рома
1' - 63'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 0
08.11.2015
Лацио
72' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 1
26.09.2015
Карпи
1' - 21'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2 : 1
23.09.2015
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
20.09.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
0 : 2
12.09.2015
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2 : 1
30.08.2015
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
66' - 90'
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