Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Лига Европы 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2012 Audi Cup 2011 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007