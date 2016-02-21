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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 21 февраля 2016
Рома
21.02.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
5 : 0
Завершен
Палермо
30'
Э. Джеко
52'
С. Кейта
60'
М. Салах
62'
М. Салах
89'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
89'
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Салах
86'
Замена
К. Строотман
️️️️
Майкон
78'
75'
Желтая карточка
А. Струна
72'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
Замена
Я. Фальке
️️️️
М. Пьянич
72'
67'
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ф. Васкес
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Джеко
60'
57'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Г. Бругман
ГОЛ! 2:0!
С. Кейта
Пас отдал
Э. Джеко
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
13
Майкон
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
10
Салах
10
Джеко
4-1-3-1-1
46
Аластра
21
Гонсалес
5
Струна
3
Пеццелла
4
Анджелкович
16
Бругман
89
Морганелла
18
Яяло
7
Хильемарк
20
Васкес
19
Джилардино
13
Майкон
8
Строотман
8
Строотман
13
Майкон
15
Пьянич
44
Фальке
44
Фальке
15
Пьянич
10
Салах
8
Перотти
8
Перотти
10
Салах
20
Васкес
16
Мареска
16
Мареска
20
Васкес
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
16
Бругман
7
Трайковски
7
Трайковски
16
Бругман
Остались в запасе
Рома
Палермо
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Палермо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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