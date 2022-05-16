Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Aminu Umar - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
23
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
1 : 2
16.05.2022
Сивасспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
0 : 0
23.01.2022
Ризеспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
1' - 61'
87'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 1
22.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 88'
87'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
2 : 0
05.11.2021
Аланьяспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2021
Ризеспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
46' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
1' - 62'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
82' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
75' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+