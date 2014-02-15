|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|12
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|86' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.05.2014
|82' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|90'
|03.05.2014
|89' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|01.03.2014
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.02.2014
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|01.02.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.01.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|21.01.2014
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|10.01.2014
|61' -90'
|Гранада (Гранада)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.01.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|4:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.12.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|30.11.2013
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.11.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|10.11.2013
|87' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.10.2013
|1' -46'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.10.2013
|1' -79'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|7'
|20.10.2013
|1' -68'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|05.10.2013
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Малага (Малага)
|68'
|24.09.2013
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|90'
|21.09.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.08.2013
|85' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)