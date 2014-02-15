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    Хавьер Бараха - статистика

    Защитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Бараха
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 12 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 86' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Гранада (Гранада)
    11.05.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    07.05.2014 82' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал (Мадрид)
    90'
    03.05.2014 89' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    30.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    22.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    16.03.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    08.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Барселона (Барселона)
    01.03.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    15.02.2014 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.02.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    01.02.2014 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    25.01.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    21.01.2014 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    10.01.2014 61' -90' Гранада (Гранада) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.01.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    22.12.2013 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    17.12.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Сельта (Виго)
    30.11.2013 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.11.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Осасуна (Памплона)
    10.11.2013 87' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    02.11.2013 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.10.2013 1' -46' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.10.2013 1' -79' Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Вальядолид (Вальядолид)
    7'
    20.10.2013 1' -68' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Севилья (Севилья)
    05.10.2013 1' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Малага (Малага)
    68'
    24.09.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    90'
    21.09.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2013 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    31.08.2013 85' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.08.2013 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    17.08.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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