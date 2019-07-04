Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Петр Чех
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
4
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
9
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
7
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
10
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
11
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
52
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Петр Чех - статьи
Вратарь
Имя
Петр
Фамилия
Чех
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Плзень
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
20 мая 1982 (40 лет)
Рост
197
Вес
89
Статистика
Новости
Статьи
Посты
04.07.2019 11:50
«Челси» сильно меняется. Приход Лэмпарда это доказывает
Фрэнк – первый тренер, которого клуб берет на перспективу.
10
29.05.2019 19:05
Прощальный текст о Чехе − ни слова про ту травму, шлем и барабаны
Провожаем легендарного вратаря.
20.05.2019 20:03
Кто из легенд ушел в этом сезоне
Печали пост.
19
15.01.2019 19:10
Та самая жуткая травма, после которой Чех надел шлем и стал легендой
Заканчивает карьеру.
7
19.08.2018 11:50
Игроки «Арсенала» бьют по своим воротам и смешно промахиваются
Они точно хотят побеждать?
6
01.11.2016 15:00
Призрак Луис Гарсия и кролик Погба. Как футболисты и болельщики отпраздновали Хэллоуин
Вчера в мире отмечался Хэллоуин, и футболисты не отставали от простых смертных в оригинальности костюмов и задумок. «Бомбардир» отобрал самые яркие.
3
16.08.2016 19:10
Сплошное невезение. Чех расколотил свою машину после поражения от «Ливерпуля»
Воскресный день выдался не самым лучшим в жизни Петра Чеха: в его ворота влетело четыре гола, а средство передвижения потребовало срочного ремонта.
1
08.07.2016 21:10
Чемпион Англии приобрел Мусу. Финал Евро обслужит бригада Клаттенбурга. Дайджест событий дня
Кокорин извинился за скандал в Монте-Карло. Губочан перешел в «Марсель». Клопп обновил контракт с «Ливерпулем». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
13.06.2016 10:00
Чех, Ибрагимович и другие «суперстарики» Евро-2016
В четвертый день чемпионата Европы «Бомбардир» готовится посмотреть на Петра Чеха и Златана Ибрагимовича и выделяет еще несколько заслуженных футболистов, для которых турнир во Франции – последний шанс добиться чего-то серьезного на уровне сборных.
6
30.05.2016 09:55
Роналду, Руни, Ибрагимович и другие молодые супергерои Евро-2004
В преддверии чемпионата Европы-2016 «Бомбардир» решил вспомнить игроков, выстреливших на прошлых Евро. Первым на очереди идет Евро-2004 в Португалии, где по-настоящему раскрыли свой талант многие нынешние звезды мирового футбола.
5
28.05.2016 17:30
Месси, Дрогба, Нойер и другие лучшие игроки финалов Лиги чемпионов
У каждого решающего матча есть свой герой. «Бомбардир» пересмотрел последние пять финалов Лиги чемпионов и рассказывает о футболистах, лучше остальных проявивших себя в этих играх.
2
03.05.2016 14:00
Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством
Сказка «Лестера», кажется, объединила весь футбольный мир настолько, что многие игроки мигом позабыли о клубных пристрастиях. «Бомбардир» ретранслирует поздравительные сообщения от знаменитостей.
10
22.04.2016 12:55
Пять причин, по которым «Арсенал» умудрился проиграть титул
Борьба за чемпионство в Англии идет полным ходом. Но «Арсенал» уже не участвует в битве за трофей. Команда Венгера рискует финишировать ниже «Тоттенхэма» и даже вылететь из зоны Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как «Арсенал» превратил удачный сезон в провальный.
6
12.04.2016 15:00
Просто космос. Лучшие сэйвы в истории
От вратарей в футболе часто зависит итоговый успех команды. В День космонавтики «Бомбардир» предлагает полюбоваться на космические спасения голкиперов. Почти так же круто, как подвиг Юрия Гагарина.
10
24.02.2016 00:38
Победа «Барселоны» над «Арсеналом» - в двух видео
«Арсенал» изо всех сил пытался не проиграть «Барселоне», но перед Лео Месси устоять не смог. «Бомбардир» предлагает посмотреть, как каталонцы увезли из Англии победу в два мяча, а Месси наконец-то забил Чеху.
4
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение