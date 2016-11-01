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    Призрак Луис Гарсия и кролик Погба. Как футболисты и болельщики отпраздновали Хэллоуин


    4.7
    Голосов: 3
    01.11.2016 15:00
    Вчера в мире отмечался Хэллоуин, и футболисты не отставали от простых смертных в оригинальности костюмов и задумок. «Бомбардир» отобрал самые яркие.

    Призрак Луис Гарсия

    Прошло больше 11 лет с момента знаменитого гола-фантома Луиса Гарсии в ворота «Челси» (болельщики помладше могут погуглить – испанец играл за «Ливерпуль»). Теперь настало время признаний: возможно, гола действительно не было. По крайней мере, на это намекает хэллоуинский костюм Гарсии.

    Видеопоздравление от Мустафи

    Защитник «Арсенала» прибегнул к заочной видеоформе поздравления и все равно получилось забавно. Для тех, кто не понимает английский: немец попросил партнеров по команде найти его самого на картинке, а когда те приблизились к разгадке... в общем, смотрите сами:

    Маньяк-убийца Патрис Эвра

    Защитник «Ювентуса» переоделся Чаки из серии фильмов «Детская игра». Чаки – это зловещий маньяк-убийца, так что получилось зрелищно.

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    Видео опубликовано Patrice Evra (@patrice.evra)

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    Тут скорее не страшно, а просто забавно: теперь в Ливерпуле любят Юргена Клоппа еще и так. Да и для Фирмино место нашлось.

    Вампир Витсель

    Виталий Дьяков не боится Акселя Витселя, зато боятся подписчики бельгийца в инстаграме. Оранжевые очки Витселю очень идут.

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    Фото опубликовано Axel Witsel (@axelwitsel28)

    «Зомби по имен Кайл»: «Тоттенхэм» развлекается

    В Северном Лондоне сняли целое кино о том, как управляться с зомби. Заправлял всем этим шоу Кайл Уокер. Игроки «шпор» явно подняли себе настроение перед решающей игрой с «Баейром».

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    А болельщики «Стока» развлекались прямо во время матча, ведь игра выпала на 31-е. Да и еще и любимая команда пустила кровь «лебедям».

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    Минутка воспоминаний от «Челси»

    «Челси», похоже, решил действительно напугать своих болельщиков и выпустил ролик, где вспомнил самые ужасные моменты с участием клуба в Лиге чемпионов (в том числе тот самый гол-призрак Гарсии). Но завершается все, конечно, знаменитым ударом Дрогба и долгожданной победой:

    Погба превратился в кролика

    И в завершение – главный хит. Если Поль Погба не радует поклонников «Манчестер Юнайтед» на футбольном поле, то он делает это в социальных сетях. Знакомьтесь – Pogbunny.

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    Видео опубликовано Paul Labile Pogba (@paulpogba)

    Новый сезон Блог-лиги. Почему я должен участвовать?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ManUtdFc.News
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 1 ноября 2016, 16:00

      Неплохо неплохо

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      Рейтинг: +43

      The_Red 1 ноября 2016, 15:29

      Тоже дума что-то подобное успеть в блоге выложить - наверное, уже не будет смысла...

      1
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 1 ноября 2016, 14:22

      вот шпоры придумали. хоть в обитель зла смимайся

      1
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