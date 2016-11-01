Призрак Луис Гарсия и кролик Погба. Как футболисты и болельщики отпраздновали Хэллоуин

Призрак Луис Гарсия
Прошло больше 11 лет с момента знаменитого гола-фантома Луиса Гарсии в ворота «Челси» (болельщики помладше могут погуглить – испанец играл за «Ливерпуль»). Теперь настало время признаний: возможно, гола действительно не было. По крайней мере, на это намекает хэллоуинский костюм Гарсии.
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— Luis Garcia (@LuchoGarcia14) October 31, 2016
Видеопоздравление от Мустафи
Защитник «Арсенала» прибегнул к заочной видеоформе поздравления и все равно получилось забавно. Для тех, кто не понимает английский: немец попросил партнеров по команде найти его самого на картинке, а когда те приблизились к разгадке... в общем, смотрите сами:
Маньяк-убийца Патрис Эвра
Защитник «Ювентуса» переоделся Чаки из серии фильмов «Детская игра». Чаки – это зловещий маньяк-убийца, так что получилось зрелищно.
Клоппотыквы от «Ливерпуля»
Тут скорее не страшно, а просто забавно: теперь в Ливерпуле любят Юргена Клоппа еще и так. Да и для Фирмино место нашлось.
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— Liverpool FC (@LFC) October 31, 2016
Вампир Витсель
Виталий Дьяков не боится Акселя Витселя, зато боятся подписчики бельгийца в инстаграме. Оранжевые очки Витселю очень идут.
«Зомби по имен Кайл»: «Тоттенхэм» развлекается
В Северном Лондоне сняли целое кино о том, как управляться с зомби. Заправлял всем этим шоу Кайл Уокер. Игроки «шпор» явно подняли себе настроение перед решающей игрой с «Баейром».
Пролитая кровь на «Британия Стэдуим»
А болельщики «Стока» развлекались прямо во время матча, ведь игра выпала на 31-е. Да и еще и любимая команда пустила кровь «лебедям».
Мастер-класс по изготовлению тыкв от Петра Чеха
Голкипер «Арсенала» умеет делать руками все – не только отбивать мячи. Вот какие нарядные тыквы сделал Петр:
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— Petr Cech (@PetrCech) October 31, 2016
Минутка воспоминаний от «Челси»
«Челси», похоже, решил действительно напугать своих болельщиков и выпустил ролик, где вспомнил самые ужасные моменты с участием клуба в Лиге чемпионов (в том числе тот самый гол-призрак Гарсии). Но завершается все, конечно, знаменитым ударом Дрогба и долгожданной победой:
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2016
Погба превратился в кролика
И в завершение – главный хит. Если Поль Погба не радует поклонников «Манчестер Юнайтед» на футбольном поле, то он делает это в социальных сетях. Знакомьтесь – Pogbunny.
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