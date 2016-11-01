Призрак Луис Гарсия и кролик Погба. Как футболисты и болельщики отпраздновали Хэллоуин

Призрак Луис Гарсия

Прошло больше 11 лет с момента знаменитого гола-фантома Луиса Гарсии в ворота «Челси» (болельщики помладше могут погуглить – испанец играл за «Ливерпуль»). Теперь настало время признаний: возможно, гола действительно не было. По крайней мере, на это намекает хэллоуинский костюм Гарсии.

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Видеопоздравление от Мустафи

Защитник «Арсенала» прибегнул к заочной видеоформе поздравления и все равно получилось забавно. Для тех, кто не понимает английский: немец попросил партнеров по команде найти его самого на картинке, а когда те приблизились к разгадке... в общем, смотрите сами:

Маньяк-убийца Патрис Эвра

Защитник «Ювентуса» переоделся Чаки из серии фильмов «Детская игра». Чаки – это зловещий маньяк-убийца, так что получилось зрелищно.

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Клоппотыквы от «Ливерпуля»

Тут скорее не страшно, а просто забавно: теперь в Ливерпуле любят Юргена Клоппа еще и так. Да и для Фирмино место нашлось.

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Вампир Витсель

Виталий Дьяков не боится Акселя Витселя, зато боятся подписчики бельгийца в инстаграме. Оранжевые очки Витселю очень идут.

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«Зомби по имен Кайл»: «Тоттенхэм» развлекается

В Северном Лондоне сняли целое кино о том, как управляться с зомби. Заправлял всем этим шоу Кайл Уокер. Игроки «шпор» явно подняли себе настроение перед решающей игрой с «Баейром».

Пролитая кровь на «Британия Стэдуим»

А болельщики «Стока» развлекались прямо во время матча, ведь игра выпала на 31-е. Да и еще и любимая команда пустила кровь «лебедям».

Мастер-класс по изготовлению тыкв от Петра Чеха

Голкипер «Арсенала» умеет делать руками все – не только отбивать мячи. Вот какие нарядные тыквы сделал Петр:

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Минутка воспоминаний от «Челси»

«Челси», похоже, решил действительно напугать своих болельщиков и выпустил ролик, где вспомнил самые ужасные моменты с участием клуба в Лиге чемпионов (в том числе тот самый гол-призрак Гарсии). Но завершается все, конечно, знаменитым ударом Дрогба и долгожданной победой:

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Погба превратился в кролика

И в завершение – главный хит. Если Поль Погба не радует поклонников «Манчестер Юнайтед» на футбольном поле, то он делает это в социальных сетях. Знакомьтесь – Pogbunny.

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